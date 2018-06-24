Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Surfer написав:Он уже привел в Украину массу крутейших авиакомпаний , лоукостов что реально улучшило инфраструктуру перевозок и улучшит в ближайшее время. Не слежу за всем что он делает, но то что он сделал в сфере авиаперевозок - уже супер.
"Если женщина красива и в постели горяча Это личная заслуга Леонида Ильича" То что в Украину зашло несколько лоукостов вряд ли заслуга министра, скорее заслуга менджмента этих компаний. Министр только подписал, всё. Его стратегии развития - курам на смех. Единственная заслуга Омеляна - штатовское гражданство его ребенка, факт который очень трудно переоценить и истолковать как то не так. Тут и вера в перспективы страны, и доверие ее инфраструктуре, и патриотизм.
AlifeSoft написав:Тупо изучив PHP-шку из книги "PHP за 24 часа для полных идиотов" можно легко на upwork подымать 6-8$ в час,
PHP Вам поможет прочистить забившийся сортир?? Или спроектировать и рассчитать систему отопления дома?
jr_diava88 написав:Джон, а чем вас не устраивает пенс в качестве сантехника? медленно добирается на заказ? ну купите ему гироскутер.
А где гиро-гаечные ключи продают не подскажете? Когда силы не зватает старику банально.. И это гиро-чемоданчик, что бы таскать тяжести за 60+ летним человеком. .
Surfer написав:война идет на 3% территории
Вы не правы война идет по всей стране, не везде стреляют только. Тот же инженер с ватой вместо мозгов и скрепами сегодня устроиться на Маска гигафабрику а завтра пересмотрев фильмов про партизан начнет гадить в производстве "злым пендосам", простой пример Харьковский танковый завод и таки Оплот, их 4 на учениях в Германии Strong Europe Tank Challenge- 2018 только один смог выстрелить, остальные брак. То не работает гироскоп то проводка горит.. в общем на Малышева партизанит вата во вред " на зло бЕндерам" а СБУ щи ватным же лаптем хлебает.. PS Я не говорю про любимую игру наших керманычей - ты инвестирую а мы потом закончик поменяем). Или еще пример сколько прожило корейское СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» -? два года пока не наладило все а потом его "обанкротили" в приказном порядке запретили увольнять сотрудников а прокормить 18 тыс народа половина из которых нихрена не делает тоже не вариант.. ... Не Маск немного авантюрист но точно не идиот..я вон соседке бабуле с 2014 года для садового товариства второй раз Статут переделываю дабы пенсы соответствовали статусу - неприбутковой организации. Это нормально да каждые 4 года менять законы?
Интересно-интересно... выходит, в Украине то ли прямо с 90-х, то ли с 2014 существует 2 касты людей - высшая неватных и низшая ватных. Вторые мало того, что убоги духовно, так еще и работники плохие, и воришки с пеленок?
Ну чистое же радио тысячи холмов - хуту и тутси! И что же, по-вашему, копатели янтаря на Ровенщине (хуту) чем-то лучше крохоборов Харьковского танкового (тутси)??
А может и те, и другие тутси?..
Это же нацистский бред! В обществе есть порядочные люди, а есть негодяи. И точка!
Вот видите - вы сами подтвердили как же все таки я был прав изначально относительно ватноголовых.
zРадио написав:По поводу лоукостов - кого он привел? Можно подробней? Я вначале 2017 уже купил на ноябрь 2017 билеты Ryanair, а затем мне вернули деньги на карту. В этом году уже не покупаю - похвалим министра не ранее, чем лоукостер начнет летать.
Мелких лоукостеров можете не перечислять - их и при панде подключали.
То есть поносить его можно , хотя Раян фактически уже в Украине , пусть первые полеты должны быть в октябре, и он должен был начать летать с 17 года если бы местные обормоты не сорвали соглашение. А хвалить значит только после начала полетов ? Я кстати об этом писал ранее - какого хрена лить грязь на человека, если он реально что то делает - раян уже заведен в Украину , продает билеты - извольте дождаться заявленного начала полетов ит тогда делать финальные выводы и не тявкать под колеса.
А Раян сам по себе стоит доброго десятка других лоукостеров с 2-3 рейсами. Именно с обьявленным приходом начали ужиматься в своих грабительских аппетитах виззы и мау. Или УБЕР - именно Омелян анонсировал его заход в Украину. Вполне эпохальные события - именно этим должен заниматься министр транспорта и инфраструктуры. Именно интерграция в глобальные мировые системы - это как раз то что нужно Украине. И не нужно раше, которая теряет свои рынки здесь. Вот почему такой вой именно ватноголовых как на проэкты Маска в принципе так и на прогрессивные инициативы в частности Омеляна. При чем даже за попытки интегрировать Украину проэкты типа Gigafactory или Hyperloop - можно говорить только огромное спасибо даже если на реализацию у нас этих проектов мизерный %. Если этого не попытаться сделать сейчас - этого может не быть никогда, а шанс пусть и маленький все же есть. Без попыток сделать что то большее можно не получить и малого - например того же Убера с Раяном. И можно быть только благодарным за эти попытки симпатикам Украины но никак не противникам. И именно этим обьясняется вой ватноголовых.
Я долгое время пытался понять - почему такой вой на Омеляна. Иногда ловлю себя на мысли что будто выглядит так что я его защищаю - на самом деле нет , я лишь пытаюсь понять чем он хуже ? Ведь точно не хуже. Просмотрел список его предшественников. огромная куча народу большая часть из которых держалась 1-2 года максимум , Омелян уже дольше большинства. Из той кучи народа именно как министров транспорта я не знаю почти никого. При том при всем что и лоукостов тогда толком не было и туалеты в вокзалах/аэропортах воняли хуже нынешнего , и тараканы в поездах бегали точно не меньше нынешнего и электрички бегали такие ободранные так что страшно было зайти - все то что пытапются сегодня ему здесь инкриминировать. Я не говорю что то что сейчас лучше заслуга одного Омеляна - но проблемма в том что так не поносили никого. И он точно не хуже предшественников. Что явно указывает на заказной характер всей этой компании.
Далее, Скайбас - это что ноу-хау Омеляна? У вас все в порядке? Может просто вы несколько лет назад еще не летали?..
Да это у вас не все в порядке. Я не говорил что скайбас - проэкт Омеляна. Просто ему после туалетов в Борисполе - хотя это парафия тех кто гадит мимо и тех кто должен убирать - местной администрации аэропорта , а не министра транспорта, пытались инкреминировать отсутствие "нормальных такси" - как будто у нас есть государственная служба такси и за нее напрямую отвечает министр транспорта. На что я ответил что СкайБас вполне решает все вопросы, без привязки к Омеляну. Это опять же к уровню "претензий" и "конструктивизму" оппонентов. Или еше один перл :
zРадио написав:Только позвольте напомнить вам, что лоукостеры как стоили до 100 долларов за комплект билетов, так и стоят, только раньше это было 800 грн, а сейчас 2600 грн - в аккурат, столько же, сколько стоили тогда не-лоукост билеты МАУ. Как вам такая математика??
Вы еще министра транспорта обвините в падении курса гривны. Вот он уровень претензий ватноголовых. А кстати нынче цены на лоукосты от 25 долл - даже дешевле 800 грн "как раньше" на регулярные рейсы , и еще ниже можно найти по акциям. Так что прогресс явный , только не для ватноголовых не дружащих ни с головой ни с математикой.
zРадио написав:Но со мной такое не пройдет - кто в ответе за добровольное с украинской стороны закрытие транспортных коридоров с Россией, включая авиационный? А это не валютная выручка, не??
Раньше самым популярным направлением была Москва. Сейчас Минск. Вам непонятно, кому мы тупо подарили наши деньги?..
Ах вы посмотрите какой пафос, на самом деле много о чем и о ком говорящий. Но вот он и ватный троллиный каминг аут. Не туалеты , с лоукостами , не курс гривны в падении которого ватные тролли пытались уличить министра трнспорта, ни даже тараканы в поездах которые гарантированно бегали при любом министре !! "Москва" , "Транспортные корридоры" , "политическое решение" и т.д. Вот отчего на самом деле бомбит ватноголовых.
На секундочку война с рашей идет пятый год. Сегодня был брифинг СБУ по поводу пыток украинских заложников на россии и оккупированных териториях
Грицак и Климкин дают брифинг о применении Россией пыток к заложникам, – видео
В понедельник, 25 июня, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр иностранных дел Павел Климкин дали совместный брифинг по преступлениям Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины, в частности о применении пыток к заложникам и незаконно удерживаемым лицам. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
за 5 лет был миллион фактов о задержании , пытках , заключении украинцев на рассии и оккупированных террииториях, о транспортных, товарных блокадах со стороны россии как по земле так и по небу. Сегодня идут судебные процессы с россией , есть уже решения стокгольмского арбитража , решения связанные с выплатами , арестами имущества росии за нанесенный агрессией против украины ущерб, которые естественно на россии могут вызвать ответную реакцию - от арестов грзуового транспорта , транзитных самолетов , которые уже арестовывала Украина, поездов, уже не говоря о аресте заложников для дальнейших торгов - то что так любит исполнять террористическоя организация "россия" - только полный идиот или проплаченный ватный троль может при этом заявлять "почему прекращено сообщение". В фашистской россии на сегодня более 60 украинских полит заключенных. Некоторые , пытками в рос тюрьмах доведены до сумашествия. Сенцов голодает больше 40 дней , теряя зубы, чувствительность конечностей , 45 дней голодовки вричи признают как точка невозврата. Балух, Клых и другие тоже обьявили голодовку. Дело идет, к сожалению, к фатальной развязке. Большинство из них были задержаны на подконтрольных россии территориям - или в самой россии. Которых арестовывают например на пляже в Крыму в шлепках , накидывают провода на гениталии и через непродолжительное время записывают "чистосердечное" раскаяние с заплетающимся языком, синими распухшими губами от "обработки" в планировании диверсий на себя и папу римского. Сущенко был задержан и отбывает заключение по сфальсифицированному делу во время частного визита в рф. Но ватноголовые тролли заявляют о претензии к минтранспорту о закрытии транспортного сообщения с рашей, потере "валютной выручки" при чем с диким пафосом воистину "полезного идиота".
Вот теперь совершенно ясно откуда растут претензии именно ватноголовых , по началу казавшиеся клиническим идиотизмом. Так что тезис про ватноголовых тролей совершенно оправдан.
Так, по-порядку: - бросьте навешивать глупые ярлыки - еще раз призываю - если хотите вести дискуссию по сути, а не переходить на личности - за Раян я Омеляна не ругаю, если вы не поняли. Я просто призываю говорить о заслуге (большой, безусловно), когда начнутся полеты, а не продажа билетов, т.к. один раз мы уже обжигались и после старта продажи билетов полеты не начались - Убер - ок, заслуга. Но весьма небольшая! Тут спорить глупо. Убер не принес ни копейки инвестиций в Украину - это приложение, не владеющее никакой инфраструктурой внутри страны, даже локальным сервером, и не способствовал обновлению парка авто такси (разрешив таксовать даже евробляхам). Это тоже из разряда личных пиар-кампаний министра - ответственность Омеляна за падение курса - конечно же, она есть! Не ключевая, но я и не вешал на него всю девальвацию. Однако, свою лепту внес и он. Вы войной все прикрываете. А я, нисколько не отрицая ее факт, показал вам, что этим запретом мы ровными счетом ничего не добились - Минск сменил Москву в качестве самого популярного направления. Почему - да потому, что на Москву теперь летают через Минск, а деньги (валюту) зарабатывет Белавиа! - Скайбас - что сказать то хотели? Какой-то невнятный монолог о том, как до Омеляна автобусом плохо было ездить, а после Омеляна - хорошо... - тараканы - извините, они может и были при всех министрах, да только остальные не бороздили просторы открытого космоса, пока проблема тараканов не решена! - туалеты - я смотрю, это что-то символичное у всех представителей власти. Один туалеты открывает, второй себе в заслуги записывает.
Вот вам и настоящий уровень этих "менеджеров". А вы тут с помпой говорите о том, как же нам всем гордиться нужно человеком, который красивые презентации рисовать умеет...