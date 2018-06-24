Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

zРадио написав: По поводу лоукостов - кого он привел? Можно подробней? Я вначале 2017 уже купил на ноябрь 2017 билеты Ryanair, а затем мне вернули деньги на карту. В этом году уже не покупаю - похвалим министра не ранее, чем лоукостер начнет летать.



Мелких лоукостеров можете не перечислять - их и при панде подключали.

По поводу лоукостов - кого он привел? Можно подробней? Я вначале 2017 уже купил на ноябрь 2017 билеты Ryanair, а затем мне вернули деньги на карту. В этом году уже не покупаю - похвалим министра не ранее, чем лоукостер начнет летать.Мелких лоукостеров можете не перечислять - их и при панде подключали.

Далее, Скайбас - это что ноу-хау Омеляна? У вас все в порядке? Может просто вы несколько лет назад еще не летали?..

zРадио написав: Только позвольте напомнить вам, что лоукостеры как стоили до 100 долларов за комплект билетов, так и стоят, только раньше это было 800 грн, а сейчас 2600 грн - в аккурат, столько же, сколько стоили тогда не-лоукост билеты МАУ. Как вам такая математика?? Только позвольте напомнить вам, что лоукостеры как стоили до 100 долларов за комплект билетов, так и стоят, только раньше это было 800 грн, а сейчас 2600 грн - в аккурат, столько же, сколько стоили тогда не-лоукост билеты МАУ. Как вам такая математика??

zРадио написав: Но со мной такое не пройдет - кто в ответе за добровольное с украинской стороны закрытие транспортных коридоров с Россией, включая авиационный? А это не валютная выручка, не??



Раньше самым популярным направлением была Москва. Сейчас Минск. Вам непонятно, кому мы тупо подарили наши деньги?..



И напоследок, я таки не понял, Омелян - всего лишь менеджер, или еще и политик-пропагандист, который будет рассказывать украинцам, в какие страны им надо, а в какие - нет?

http://gordonua.com/news/politics/omely ... 01617.html

А это не валютная выручка, не??Раньше самым популярным направлением была Москва. Сейчас Минск. Вам непонятно, кому мы тупо подарили наши деньги?..И напоследок, я таки не понял,

Грицак и Климкин дают брифинг о применении Россией пыток к заложникам, – видео



В понедельник, 25 июня, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр иностранных дел Павел Климкин дали совместный брифинг по преступлениям Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины, в частности о применении пыток к заложникам и незаконно удерживаемым лицам. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".



https://112.ua/glavnye-novosti/gricak-i ... 51155.html

В понедельник, 25 июня, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр иностранных дел Павел Климкин дали совместный брифинг по преступлениям Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины, в частности о применении пыток к заложникам и незаконно удерживаемым лицам. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Вот видите - вы сами подтвердили как же все таки я был прав изначально относительно ватноголовых.То есть поносить его можно , хотя Раян фактически уже в Украине , пусть первые полеты должны быть в октябре, и он должен был начать летать с 17 года если бы местные обормоты не сорвали соглашение. А хвалить значит только после начала полетов ? Я кстати об этом писал ранее - какого хрена лить грязь на человека, если он реально что то делает - раян уже заведен в Украину , продает билеты - извольте дождаться заявленного начала полетов ит тогда делать финальные выводы и не тявкать под колеса.А Раян сам по себе стоит доброго десятка других лоукостеров с 2-3 рейсами. Именно с обьявленным приходом начали ужиматься в своих грабительских аппетитах виззы и мау. Или УБЕР - именно Омелян анонсировал его заход в Украину. Вполне эпохальные события - именно этим должен заниматься министр транспорта и инфраструктуры. Именно интерграция в глобальные мировые системы - это как раз то что нужно Украине. И не нужно раше, которая теряет свои рынки здесь. Вот почему такой вой именно ватноголовых как на проэкты Маска в принципе так и на прогрессивные инициативы в частности Омеляна. При чем даже за попытки интегрировать Украину проэкты типа Gigafactory или Hyperloop - можно говорить только огромное спасибо даже если на реализацию у нас этих проектов мизерный %. Если этого не попытаться сделать сейчас - этого может не быть никогда, а шанс пусть и маленький все же есть. Без попыток сделать что то большее можно не получить и малого - например того же Убера с Раяном. И можно быть только благодарным за эти попытки симпатикам Украины но никак не противникам. И именно этим обьясняется вой ватноголовых.Я долгое время пытался понять - почему такой вой на Омеляна. Иногда ловлю себя на мысли что будто выглядит так что я его защищаю - на самом деле нет , я лишь пытаюсь понять чем он хуже ? Ведь точно не хуже. Просмотрел список его предшественников. огромная куча народу большая часть из которых держалась 1-2 года максимум , Омелян уже дольше большинства. Из той кучи народа именно как министров транспорта я не знаю почти никого. При том при всем что и лоукостов тогда толком не было и туалеты в вокзалах/аэропортах воняли хуже нынешнего , и тараканы в поездах бегали точно не меньше нынешнего и электрички бегали такие ободранные так что страшно было зайти - все то что пытапются сегодня ему здесь инкриминировать. Я не говорю что то что сейчас лучше заслуга одного Омеляна - но проблемма в том что так не поносили никого. И он точно не хуже предшественников. Что явно указывает на заказной характер всей этой компании.Да это у вас не все в порядке. Я не говорил что скайбас - проэкт Омеляна. Просто ему после туалетов в Борисполе - хотя это парафия тех кто гадит мимо и тех кто должен убирать - местной администрации аэропорта , а не министра транспорта, пытались инкреминировать отсутствие "нормальных такси" - как будто у нас есть государственная служба такси и за нее напрямую отвечает министр транспорта. На что я ответил что СкайБас вполне решает все вопросы, без привязки к Омеляну. Это опять же к уровню "претензий" и "конструктивизму" оппонентов. Или еше один перл :Вы еще министра транспорта обвините в падении курса гривны. Вот он уровень претензий ватноголовых. А кстати нынче цены на лоукосты от 25 долл - даже дешевле 800 грн "как раньше" на регулярные рейсы , и еще ниже можно найти по акциям. Так что прогресс явный , только не для ватноголовых не дружащих ни с головой ни с математикой.Ах вы посмотрите какой пафос, на самом деле много о чем и о ком говорящий. Но вот он и ватный троллиный каминг аут. Не туалеты , с лоукостами , не курс гривны в падении которого ватные тролли пытались уличить министра трнспорта, ни даже тараканы в поездах которые гарантированно бегали при любом министре !!На секундочку война с рашей идет пятый год. Сегодня был брифинг СБУ по поводу пыток украинских заложников на россии и оккупированных територияхза 5 лет был миллион фактов о задержании , пытках , заключении украинцев на рассии и оккупированных террииториях, о транспортных, товарных блокадах со стороны россии как по земле так и по небу. Сегодня идут судебные процессы с россией , есть уже решения стокгольмского арбитража , решения связанные с выплатами , арестами имущества росии за нанесенный агрессией против украины ущерб, которые естественно на россии могут вызвать ответную реакцию - от арестов грзуового транспорта , транзитных самолетов , которые уже арестовывала Украина, поездов, уже не говоря о аресте заложников для дальнейших торгов - то что так любит исполнять террористическоя организация "россия" - только полный идиот или проплаченный ватный троль может при этом заявлять "почему прекращено сообщение". В фашистской россии на сегодня более 60 украинских полит заключенных. Некоторые , пытками в рос тюрьмах доведены до сумашествия. Сенцов голодает больше 40 дней , теряя зубы, чувствительность конечностей , 45 дней голодовки вричи признают как точка невозврата. Балух, Клых и другие тоже обьявили голодовку. Дело идет, к сожалению, к фатальной развязке. Большинство из них были задержаны на подконтрольных россии территориям - или в самой россии. Которых арестовывают например на пляже в Крыму в шлепках , накидывают провода на гениталии и через непродолжительное время записывают "чистосердечное" раскаяние с заплетающимся языком, синими распухшими губами от "обработки" в планировании диверсий на себя и папу римского. Сущенко был задержан и отбывает заключение по сфальсифицированному делу во время частного визита в рф. Но ватноголовые тролли заявляют о претензии к минтранспорту о закрытии транспортного сообщения с рашей, потере "валютной выручки" при чем с диким пафосом воистину "полезного идиота".Вот теперь совершенно ясно откуда растут претензии именно ватноголовых , по началу казавшиеся клиническим идиотизмом. Так что тезис про ватноголовых тролей совершенно оправдан.