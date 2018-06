Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Додано: Пон 25 чер, 2018 20:21

Shram написав: Чтобы сантехнику платить 35 тысяч, нужно чтобы он работы выполнял на 90 тысяч.

Ну последняя фирма брала 500 грн в час. Работы были выполнены за 20 минут (оплатил час). Во всяком случае дорогому специалисту купят дорогое и качественное оборудование чтобы ремонт проводился максимально быстро.



На Западе в сфере услуг обычно не менее 60% с заказа идет исполнителю. Так что скромнее нужно быть, и работы он может выполнять на тыс 50 в месяц (без стоимости материалов).



