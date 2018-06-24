Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Surfer написав: Я долгое время пытался понять - почему такой вой на Омеляна. Иногда ловлю себя на мысли что будто выглядит так что я его защищаю - на самом деле нет , я лишь пытаюсь понять чем он хуже ? Ведь точно не хуже. Просмотрел список его предшественников. огромная куча народу большая часть из которых держалась 1-2 года максимум , Омелян уже дольше большинства. .
Потому что балабол и прожектер. Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах. Вы видели рисунок с ветками гиперлупа? Напомню, что это не проект учащегося средней школы на конкурсе "Украина через 20 лет". Там то можно ещё простить такие вольные фантазии. Это официальная презентация Министерства инфраструктуры. Стратегический план(!) на ближайшие десятилетия.
Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.
И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят