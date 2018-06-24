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Мінінфраструктури планує
переконати Tesla створити...

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:16

  Shram написав:
  Surfer написав:
Я долгое время пытался понять - почему такой вой на Омеляна. Иногда ловлю себя на мысли что будто выглядит так что я его защищаю - на самом деле нет , я лишь пытаюсь понять чем он хуже ? Ведь точно не хуже. Просмотрел список его предшественников. огромная куча народу большая часть из которых держалась 1-2 года максимум , Омелян уже дольше большинства.
.


Потому что балабол и прожектер.
Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах.
Вы видели рисунок с ветками гиперлупа?
Напомню, что это не проект учащегося средней школы на конкурсе "Украина через 20 лет". Там то можно ещё простить такие вольные фантазии.
Это официальная презентация Министерства инфраструктуры.
Стратегический план(!) на ближайшие десятилетия.


Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.

И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:40

  zРадио написав:Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.


Это где у вас такое обьявили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:32

  Sommer написав:
  zРадио написав:Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.


Это где у вас такое обьявили?


Это аналогия, обыгрывающая наличие в транспортной стратегии гиперлупов. Для людей с IQ ниже среднего.

А тем, которым и аналогия непонятна, могу предложить лишь следующее - радоваться выдающимся результатам работы министра, и возить с собой подушечку под попу, чтобы мягче кочки переносить, катаясь на грязных маршрутках в ожидании гиперлупа :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:53

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.


Это где у вас такое обьявили?


Это аналогия, обыгрывающая наличие в транспортной стратегии гиперлупов. Для людей с IQ ниже среднего.


Ааа, я думал это продолжение вашей стратегии с ракетами из навоза.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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