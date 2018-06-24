Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Surfer написав: Я долгое время пытался понять - почему такой вой на Омеляна. Иногда ловлю себя на мысли что будто выглядит так что я его защищаю - на самом деле нет , я лишь пытаюсь понять чем он хуже ? Ведь точно не хуже. Просмотрел список его предшественников. огромная куча народу большая часть из которых держалась 1-2 года максимум , Омелян уже дольше большинства. .
Потому что балабол и прожектер. Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах. Вы видели рисунок с ветками гиперлупа? Напомню, что это не проект учащегося средней школы на конкурсе "Украина через 20 лет". Там то можно ещё простить такие вольные фантазии. Это официальная презентация Министерства инфраструктуры. Стратегический план(!) на ближайшие десятилетия.
Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.
И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят
zРадио написав:Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.
Это где у вас такое обьявили?
Это аналогия, обыгрывающая наличие в транспортной стратегии гиперлупов. Для людей с IQ ниже среднего.
А тем, которым и аналогия непонятна, могу предложить лишь следующее - радоваться выдающимся результатам работы министра, и возить с собой подушечку под попу, чтобы мягче кочки переносить, катаясь на грязных маршрутках в ожидании гиперлупа
zРадио написав:И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят
ну не ерничайте, ватноголовым назвали совершенно по делу , и кстати упомянутое вами IQ намного ниже среднего - сюда же, когда после 5-ти лет войны, более десяти тысяч убитых, украинских заложников в террораше удерживаемых и постоянно прибавляющихся , и вот этого всего :
УБЕР действительно сила. Я слышал о негативных отзывах у нас - но не убер этому виной - мы такие - наши водители за рулем, культура вождения и тому подобное - точно так же как общественные туалеты - это отражение общей культуры которую нужно поднимать. А Убер - обалденная система. Во первых как завыли с ее приходом оборзевшие таксисты которые ломили несусветные цены. Кстати в волне недовольств к омеляну можно узреть и оборзевших бомбил которым прижали хвосты. Уже только ради этого Уберу стоило заходить в Украину, для урегулирования рынка частных пасажирских перевозок. Но помимо этого, например в Штатах, это уже очень популярная система несмотря на свою молодость. Иногда складывается впечатление что он становится популярней общественного транспорта. И для тех кто необдуманно пишет об отсутствии "реальных инвестиций" здесь есть над чем задуматься. Эта система способна кардинально изменить суть пасажирских перевозок. И действительно в ряде моментов перемещение убером оказывается выгоднее даже общественного транспорта. С развитием подобных систем для многих отпадает необходимость в личном транспорте. Который в городах уже ставить негде, не говоря о вечных пробках. А это огромные экономии не только личных денег. Тот самый случай когда минимумом усилий производится максимальтный результат. Что касается культуры сервиса - в штатах многие очень пекутся о своем рейтинге. В УБЕР четкие, прозрачные тарифы , налаженная обратная связь, которая поможет со временем поднять культуру и популярность перевозок и у нас.
Потому что балабол и прожектер. Вы видели рисунок с ветками гиперлупа?
Что касается рисунка - как минимум отличный троллинг - даже в этой теме этот рисунок запостили несколько раз , если стояла задача популяризировать тему, чтобы о ней заговорили - у него это однозначно получилось.
Чуть больше конкретики :
Строительство Hyperloop будет дешевле и выгоднее железной дороги и авиасообщения. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель главы директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров, передает УНИАН. "По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. "Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. "Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.
Если есть четкий экономический расчет, говорящий о том, что это выгоднее и в строительстве и в обслуживании и в конечной себестоимости перевозок - то почему бы нет ? Даже несмотря на всю футуристичность темы. Максимальную нагрузку на дорожное покрытие оказывает грузовой транспорт, который у нас гоняют с завышением тоннажа и т.д. Пустить грузопотоки по трубе - решение и дорожных вопросов тоже. В прошлом веке извозчики подбирающие лошадиный помет от своих повозок наверняка думали так же, что приход автомобилей - бредни фантастов, хотя даже сто лет назад , еще с тем уровнем технологического развития, они и опомниться не успели как пересели за баранки авто, настолько быстро прошла революция в этой сфере. Это гораздо более точная и самое главное - исторически подтвержденная аналогия, чем сумеречный бред про какие то колхозы и навозы от людей с явно завышенными представлениями о собственном IQ.
Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах.
Вот здесь честно говоря явно видна "упєредженність". С таким же успехом можно назвать пиаром уже реализованные проэкты по Раяну и УБЕРу. Тоже вроде "пиар" на "чужих именах". Тем не менее результат есть. Если он так и дальше будет "пиариться" - то только наздоровье ! Как говорится собаки лают , караван идет.