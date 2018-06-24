Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Додано: Суб 30 чер, 2018 01:49

zРадио написав: И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят

Россияне отрезали головы и вырезали сердца пленным – экс-боец АТО

Российские военные и наемники жестоко пытали пленных добровольцев и бойцов ВСУ, отрезали им головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.



Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен после Иловайска, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД, передает УП.



"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов... Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были", - рассказал он.



В свою очередь председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях РФ под руководством ФСБ.



"Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности", - сказал Грицак.



Кроме того, отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь рассказал, что любимым методом пыток сотрудниками ФСБ узников Кремля является применение электротока.



Напомним, ранее украинец рассказал о жутких пытках в плену "Л/ДНР", после которых начал заикаться.

Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен после Иловайска, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД, передает УП."Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности", - сказал Грицак.Кроме того, отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь рассказал, что любимым методом пыток сотрудниками ФСБ узников Кремля является применение электротока.Напомним, ранее украинец рассказал о жутких пытках в плену "Л/ДНР", после которых начал заикаться.



https://www.facebook.com/vlad.dtp/posts/339809589883930 УБЕР - это сила. Чего только новости и отзывы про них стоят. Но я бы не за что не пользовался бы их услугами.

Потому что балабол и прожектер.

Вы видели рисунок с ветками гиперлупа?

Строительство Hyperloop будет дешевле и выгоднее железной дороги и авиасообщения. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель главы директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров, передает УНИАН.

"По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. "Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. "Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.



Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах.



ну не ерничайте, ватноголовым назвали совершенно по делу , и кстати упомянутое вами IQ намного ниже среднего - сюда же, когда после 5-ти лет войны, более десяти тысяч убитых, украинских заложников в террораше удерживаемых и постоянно прибавляющихся , и вот этого всего :не говоря об имущественных судах вы раскритиковали прекращение транспортного сообщения со странной-агрессором.УБЕР действительно сила. Я слышал о негативных отзывах у нас - но не убер этому виной - мы такие - наши водители за рулем, культура вождения и тому подобное - точно так же как общественные туалеты - это отражение общей культуры которую нужно поднимать. А Убер - обалденная система. Во первых как завыли с ее приходом оборзевшие таксисты которые ломили несусветные цены. Кстати в волне недовольств к омеляну можно узреть и оборзевших бомбил которым прижали хвосты. Уже только ради этого Уберу стоило заходить в Украину, для урегулирования рынка частных пасажирских перевозок. Но помимо этого, например в Штатах, это уже очень популярная система несмотря на свою молодость. Иногда складывается впечатление что он становится популярней общественного транспорта. И для тех кто необдуманно пишет об отсутствии "реальных инвестиций" здесь есть над чем задуматься. Эта система способна кардинально изменить суть пасажирских перевозок. И действительно в ряде моментов перемещение убером оказывается выгоднее даже общественного транспорта. С развитием подобных систем для многих отпадает необходимость в личном транспорте. Который в городах уже ставить негде, не говоря о вечных пробках. А это огромные экономии не только личных денег. Тот самый случай когда минимумом усилий производится максимальтный результат. Что касается культуры сервиса - в штатах многие очень пекутся о своем рейтинге. В УБЕР четкие, прозрачные тарифы , налаженная обратная связь, которая поможет со временем поднять культуру и популярность перевозок и у нас.Что касается рисунка - как минимум отличный троллинг - даже в этой теме этот рисунок запостили несколько раз , если стояла задача популяризировать тему, чтобы о ней заговорили - у него это однозначно получилось.Чуть больше конкретики :Если есть четкий экономический расчет, говорящий о том, что это выгоднее и в строительстве и в обслуживании и в конечной себестоимости перевозок - то почему бы нет ? Даже несмотря на всю футуристичность темы. Максимальную нагрузку на дорожное покрытие оказывает грузовой транспорт, который у нас гоняют с завышением тоннажа и т.д. Пустить грузопотоки по трубе - решение и дорожных вопросов тоже. В прошлом веке извозчики подбирающие лошадиный помет от своих повозок наверняка думали так же, что приход автомобилей - бредни фантастов, хотя даже сто лет назад , еще с тем уровнем технологического развития, они и опомниться не успели как пересели за баранки авто, настолько быстро прошла революция в этой сфере. Это гораздо более точная и самое главное - исторически подтвержденная аналогия, чем сумеречный бред про какие то колхозы и навозы от людей с явно завышенными представлениями о собственном IQ. Если это действительно выгодно - этому быть - нет - нет - все просто. Но поднимать вопрос об интеграции в мировые рынки - будь то лоукосты , убер или гиперлууп , а гиперлууп это в перспективе глобальная сеть перевозок, нужно уже сейчас иначе можно быть отброшенными надолго. Так что и хайп с картой - вполне олправдан.Вот здесь честно говоря явно видна "упєредженність". С таким же успехом можно назвать пиаром уже практически реализованные проэкты по Раяну и УБЕРу. Тоже вроде "пиар" на "чужих именах". Тем не менее результат есть. Если он так и дальше будет "пиариться" - то только наздоровье ! Как говорится собаки лают , караван идет.