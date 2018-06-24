Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Surfer написав: Я долгое время пытался понять - почему такой вой на Омеляна. Иногда ловлю себя на мысли что будто выглядит так что я его защищаю - на самом деле нет , я лишь пытаюсь понять чем он хуже ? Ведь точно не хуже. Просмотрел список его предшественников. огромная куча народу большая часть из которых держалась 1-2 года максимум , Омелян уже дольше большинства. .
Потому что балабол и прожектер. Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах. Вы видели рисунок с ветками гиперлупа? Напомню, что это не проект учащегося средней школы на конкурсе "Украина через 20 лет". Там то можно ещё простить такие вольные фантазии. Это официальная презентация Министерства инфраструктуры. Стратегический план(!) на ближайшие десятилетия.
Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.
И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят
zРадио написав:Аналогия - колхоз, у которого в стратегии написано: мы будем производить ракетное топлива из коровьего навоза для NASA и SpaceX.
Это где у вас такое обьявили?
Это аналогия, обыгрывающая наличие в транспортной стратегии гиперлупов. Для людей с IQ ниже среднего.
А тем, которым и аналогия непонятна, могу предложить лишь следующее - радоваться выдающимся результатам работы министра, и возить с собой подушечку под попу, чтобы мягче кочки переносить, катаясь на грязных маршрутках в ожидании гиперлупа
zРадио написав:И попробуй только покритиковать - сразу ватноголовым объявят
ну не ерничайте, ватноголовым назвали совершенно по делу , и кстати упомянутое вами IQ намного ниже среднего - сюда же, когда после 5-ти лет войны, более десяти тысяч убитых, украинских заложников в террораше удерживаемых и постоянно прибавляющихся , и вот этого всего :
УБЕР действительно сила. Я слышал о негативных отзывах у нас - но не убер этому виной - мы такие - наши водители за рулем, культура вождения и тому подобное - точно так же как общественные туалеты - это отражение общей культуры которую нужно поднимать. А Убер - обалденная система. Во первых как завыли с ее приходом оборзевшие таксисты которые ломили несусветные цены. Кстати в волне недовольств к омеляну можно узреть и оборзевших бомбил которым прижали хвосты. Уже только ради этого Уберу стоило заходить в Украину, для урегулирования рынка частных пасажирских перевозок. Но помимо этого, например в Штатах, это уже очень популярная система несмотря на свою молодость. Иногда складывается впечатление что он становится популярней общественного транспорта. И для тех кто необдуманно пишет об отсутствии "реальных инвестиций" здесь есть над чем задуматься. Эта система способна кардинально изменить суть пасажирских перевозок. И действительно в ряде моментов перемещение убером оказывается выгоднее даже общественного транспорта. С развитием подобных систем для многих отпадает необходимость в личном транспорте. Который в городах уже ставить негде, не говоря о вечных пробках. А это огромные экономии не только личных денег. Тот самый случай когда минимумом усилий производится максимальтный результат. Что касается культуры сервиса - в штатах многие очень пекутся о своем рейтинге. В УБЕР четкие, прозрачные тарифы , налаженная обратная связь, которая поможет со временем поднять культуру и популярность перевозок и у нас.
Потому что балабол и прожектер. Вы видели рисунок с ветками гиперлупа?
Что касается рисунка - как минимум отличный троллинг - даже в этой теме этот рисунок запостили несколько раз , если стояла задача популяризировать тему, чтобы о ней заговорили - у него это однозначно получилось.
Чуть больше конкретики :
Строительство Hyperloop будет дешевле и выгоднее железной дороги и авиасообщения. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель главы директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров, передает УНИАН. "По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. "Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. "Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.
Если есть четкий экономический расчет, говорящий о том, что это выгоднее и в строительстве и в обслуживании и в конечной себестоимости перевозок - то почему бы нет ? Даже несмотря на всю футуристичность темы. Максимальную нагрузку на дорожное покрытие оказывает грузовой транспорт, который у нас гоняют с завышением тоннажа и т.д. Пустить грузопотоки по трубе - решение и дорожных вопросов тоже. В прошлом веке извозчики подбирающие лошадиный помет от своих повозок наверняка думали так же, что приход автомобилей - бредни фантастов, хотя даже сто лет назад , еще с тем уровнем технологического развития, они и опомниться не успели как пересели за баранки авто, настолько быстро прошла революция в этой сфере. Это гораздо более точная и самое главное - исторически подтвержденная аналогия, чем сумеречный бред про какие то колхозы и навозы от людей с явно завышенными представлениями о собственном IQ. Если это действительно выгодно - этому быть - нет - нет - все просто. Но поднимать вопрос об интеграции в мировые рынки - будь то лоукосты , убер или гиперлууп , а гиперлууп это в перспективе глобальная сеть перевозок, нужно уже сейчас иначе можно быть отброшенными надолго. Так что и хайп с картой - вполне олправдан.
Вместо дела занимается пустым пиаром на чужих именах.
Вот здесь честно говоря явно видна "упєредженність". С таким же успехом можно назвать пиаром уже практически реализованные проэкты по Раяну и УБЕРу. Тоже вроде "пиар" на "чужих именах". Тем не менее результат есть. Если он так и дальше будет "пиариться" - то только наздоровье ! Как говорится собаки лают , караван идет.
не говоря об имущественных судах вы раскритиковали прекращение транспортного сообщения со странной-агрессором.
А прямые закупки угля, нефти, ядерного топлива, минеральных удобрений, электродвигателей, вертолетных лопастей и прочего-прочего, наверное не подлежит ни критики, ни попадает под истерики про страну-агрессор и отрубленные головы. Тут видим, тут не видим. Импорт из России растет на 30%, а Россия как была торговый партнер №1, так и осталась.
Surfer написав:
Потому что балабол и прожектер. Вы видели рисунок с ветками гиперлупа?
Что касается рисунка - как минимум отличный троллинг - даже в этой теме этот рисунок запостили несколько раз , если стояла задача популяризировать тему, чтобы о ней заговорили - у него это однозначно получилось.
Все ржут с этой ерунды что он несет. Такую чушь никто из власти нормальных стран себе не позволяет говорить. Радоваться тому что все СМИ опубликовали этот словесный понос, это как радоваться тому что министр публично обделался, и все СМИ об этом написали. Радостно?
А если это и троллинг, то он на тему- мы(власть) будем вам втирать любую дичь, а вы всосете и никуда не денетесь. Потому как терпилы.
Surfer написав:Если он так и дальше будет "пиариться" - то только наздоровье ! Как говорится собаки лают , караван идет.
Да-да уже слышали. "Покричите немного, повоняете, но потом успокоитесь. Собака лает, а караван идет. А министр будет продолжать работать на своей должности" - Шкиряк Вот мнение власти о народе. В том числе и о таких "одобрямсах" как вы. А потом удивляются, что это 85% народа считает что страна движется не туда, а рейтинг Президента и правительства 7%. Клоуны, мошенники и воры во власти - вот ответ.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Повторюсь то что уже говорил на поток безсмысленной зрадофилии. Я не являюсь поклонником многих из нынешней власти, и к тому же не причисляю конкретно Омеляна к власти - он занимается абсолютно технологическими вещами, он скорее менеджер. К стати говоря сомневаюсь что кто то из критиков в курсе чем занимались несколько десятков его предшественников а тут вдруг такой фонтан ненависти - не иначе бывших таксистов бомбит из за убера. К вбросу про якобы "политический" окрас запрета на пассажирские перевозки в россию только подтвержу его правоту - и не как политическое решение а как элементарную заботу о согражданах , даже если некоторые из них до сих пор с ватой в голове. Вот из совсем свежего :
В России задержали еще одного украинца, который ехал за лекарствами для ребенка
В российском Нижнем Новгороде еще 10 апреля задержали гражданина Украины Игоря Кияшко. Российское следствие обвинило украинца в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката задержанного украинца Евгения Губина.
"По версии следствия, Игорь Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектации авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанные лопатки за вознаграждение в 46,2 тысячи долларов", – рассказал защитник Кияшко.
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Отметим, что украинец был задержан работниками ФСБ России в одном из нижегородских гостиниц еще 10 апреля якобы после получения товара и передачи вознаграждения.
По словам адвоката, российское следствие расценило действия Кияшко как попытку контрабанды вышеуказанных лопаток на территорию Украины.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Приготовление к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании другой военной техники".
Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, Игорь Кияшко пытался приобрести копии технической документации многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400, – рассказал Губин.
"Мой подзащитный Игорь Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению этого преступления", – добавил, отметив, что сейчас украинец находится в нижегородском СИЗО.
"Медиазона" со ссылкой на жену украинца Марину Кияшко сообщает, что задержанный мужчина родом из города Лубны Полтавской области, ему 42 года. Кияшко – майор украинского МВД в отставке, а сегодня – практикующий адвокат.
По словам жены задержанного украинца, он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка. Однако на следующий день мужчина перестал выходить на связь.
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Это средство, которое нужно везти в специальном холодильнике – бактерии поедают золотистый стафилококк. У нас они есть в Украине, левым образом завозят их, но они уже не столь живы и не помогают, – рассказала жена Кияшко, добавив, что в Нижний Новгород, где расположено большое производство бактериальных препаратов, муж ездил и раньше.
В середине мая жене украинца пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось о том, что мужчине предъявлено обвинение в контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.
Так стало известно, что Кияшко задержали 10 апреля, а на следующий день Ленинский районный суд арестовал его.
По Омеляну - только за Убер с Раяном - ну совсем ведь не власть и политика , правда, можно сказать человеческое спасибо. Получится ли у него что то еще - посмотрим - к нему вопросов точно меньше чем к многим нынешним "реформаторам", уже не говоря о "папередней" команде "прафессионалов".