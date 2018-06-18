Останнє місце зайняв Land Rover.
Дивися повний текст Названо найнадійніші автомобілі в світі (інфографіка).
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Додано: Нед 24 чер, 2018 10:41
Названо найнадійніші автомобілі в світі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найнадійніші автомобілі в світі (інфографіка).
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:41
Феереческий бред написан. Все вырвано из контекста... Нужно не владельцев опрашивать, а статистику СТО смотреть! Авто ведь гарантийные! Владельцы еще и не такое расскажут. Какие 100 поломок на 100 автомобилей первые 90 дней??? Это полная ересь... Большинство владельцев новых авто на СТО приезжает раз-два в год сделать ТО! Может там таки речь о 1000 авто или даже 10к???
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