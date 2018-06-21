|
|
Німеччина заробила на фінансовій допомозі Греції майже 3...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 чер, 2018 11:50
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82787
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 11:50
Ага, заробили... списали грекам понад 100 мільярдів євро і заробили
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор