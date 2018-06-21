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Німеччина заробила на фінансовій
допомозі Греції майже 3...

Німеччина заробила на фінансовій допомозі Греції майже 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:50

Німеччина заробила на фінансовій допомозі Греції майже 3...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє DW.

Дивися повний текст Німеччина заробила на фінансовій допомозі Греції майже 3 мільярди євро.
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Ага, заробили... списали грекам понад 100 мільярдів євро і заробили
Всюдиносапхайчик
 
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