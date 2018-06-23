Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Дивися повний текст За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на 11% - Рева.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 12:33
За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на 11% - Рева.
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:34
А цены на 50. Что, в принципе, ожидаемо.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Нед 24 чер, 2018 13:20
А чё за 5 месяцев? Потому что с 6го дорожает связь, проезд в поездах и не только, тарифы ЖКХ..?
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:29
Re: За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...
За 5 месяцев? Где?
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