RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За п'ять місяців реальні
зарплати українців зросли на...

За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:33

За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Дивися повний текст За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на 11% - Рева.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82789
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:34

А цены на 50. Что, в принципе, ожидаемо.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 22.10.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:20

А чё за 5 месяцев? Потому что с 6го дорожает связь, проезд в поездах и не только, тарифы ЖКХ..?
Moimir
 
Повідомлень: 598
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:45

Оце його "пре".Що вони там курять?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1300
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:18

А список этих "украинцев" где?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5686
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3686 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:29

Re: За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...

rotator написав:А цены на 50. Что, в принципе, ожидаемо.
За 5 месяцев? Где?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21082
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4675 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:57

Re: За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...

чем ближе к выборам тем чаще будем слышать что "...жить стало лучше,жить стало веселей"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, Вкладчик1234 і 61 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців
R2 » Нед 24 чер, 2018 15:29
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 15:29
Moimir
У Польщі працює мільйон українців, проте пенсію з них...
R2 » Суб 23 чер, 2018 15:16
7 405
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 14:43
Cler
Стало відомо, скільки українців планують провести... 1, 2
R2 » Суб 23 чер, 2018 12:16
11 605
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 12:46
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.