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За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:55
И где он за 5 месяцев статистику взял? Или госстат его снабжает инфой до публикации официальных данных?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:25
За пять месяцев 2018 года размер реальной заработной платы в Украине вырос на 11%.
Боже она растет! Этот рост не остановить! Кто же спасет Украину и остановит этот безудержный рост? Только Порох и Гройся !!! Вот наши спасители и герои!!! :mrgreen:
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