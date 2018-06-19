Щоб платити пальцем, досить один раз «прив'язати» його відбиток до своєї карти.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:43
ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця.
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:50
Особенно уличным торговцам):
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:35
Дорогие, вы новости "по диагонали" читаете? Наличие терминала не обязательно. Достаточно смартфона с нужным софтом.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:49
Radon, хмм... а вот цитата из статьи с вами не согласна
если не нужен смарт, но нужен считыватель отпечатка, то логично предположить что этот считыватель должен быть в торговой точке. Не?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:53
Re: ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця
Смарт не нужен клиенту, с токеном. У него палец
|