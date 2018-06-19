ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Radon, хмм... а вот цитата из статьи с вами не согласна
Первыми оплачивать свои покупки без наличных, карточек и даже смартфонов могли посетители фестиваля Belive в Киеве, которые оформили карты Visa ПриватБанка”, – говорится в сообщении.
Чтобы платить пальцем, достаточно один раз «привязать» его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.
если не нужен смарт, но нужен считыватель отпечатка, то логично предположить что этот считыватель должен быть в торговой точке. Не?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik написав:Radon, хмм... а вот цитата из статьи с вами не согласна если не нужен смарт, но нужен считыватель отпечатка, то логично предположить что этот считыватель должен быть в торговой точке. Не?
Считывателем может являться смартфон или другое оборудование.