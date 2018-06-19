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ПриватБанк запустив оплату
покупок через відбиток пальця

ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:58

  LuckyG написав:А палец,кстати,могут и отрезать)

Тогда необходимо оперативно звонить на 3700 чтобы они заблокировали ваш палец, или обратиться в близлежащее отделение приватбанка.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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