RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Соціологи окреслили масштаби
трудової міграції українців

Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:29

Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців

Пропонуємо до обговорення:
У період з 2015 і до початку 2017 року працювати за кордон хоча б один раз виїжджали 1,3 мільйона українців.

Дивися повний текст Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82788
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:29

Я так понимаю заведующий сектором ( этож нада) в содержании себя любимого на теплом местечке этим самым государством видит смысл, а в содержании дететей видимо очень сомневается. Посмотрел декларации работничков этого института- советую всем ознакомиться
Moimir
 
Повідомлень: 598
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на...
R2 » Нед 24 чер, 2018 12:33
6 224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 15:57
antikkristall
У Польщі працює мільйон українців, проте пенсію з них...
R2 » Суб 23 чер, 2018 15:16
7 404
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 14:43
Cler
Стало відомо, скільки українців планують провести... 1, 2
R2 » Суб 23 чер, 2018 12:16
11 605
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 12:46
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7426)
24.06.2018 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.