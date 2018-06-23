У період з 2015 і до початку 2017 року працювати за кордон хоча б один раз виїжджали 1,3 мільйона українців.
Дивися повний текст Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 15:29
Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців
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Дивися повний текст Соціологи окреслили масштаби трудової міграції українців.
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:29
Я так понимаю заведующий сектором ( этож нада) в содержании себя любимого на теплом местечке этим самым государством видит смысл, а в содержании дететей видимо очень сомневается. Посмотрел декларации работничков этого института- советую всем ознакомиться
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