Про це заявив прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було ефективним - Гройсман.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:37
Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було ефективним - Гройсман.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:38
Неужели Гройсман все таки нашел время и прочел Экономикс? Браво. То-то я смотрю он начал понимать каким дураком он был раньше. :) Правда теперь остальные министры будут плохо его понимать, они то по ходу не все даже профильное образование получили. :)
И на хрена нам нужно, чтобы этот еврейский мальчик начал получать элементарные знания по макроэкономике уже засидевшись 4-ре года на ключевой на должности премьер-министра в Украине? :)
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:52
Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".
Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен
Всё IMHO
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:55
вы противоречий в своих тезисах не видите?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:59
А в чём противоречие?
Наверняка где-то в госрезерве есть продукты по "регулируемым ценам", но купить их могут "не только лишь все"
Тем не менее, "кому надо" купит их по такой цене.
А для всех остальных - "регулирование цен на продукты никогда не было эффективным, поэтому мы их тупо повысим"
Всё IMHO
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:19
нельзя быть таким несообразительным. как можно повысить, если регулирования нет?
главное оружие рашистов - ложь
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