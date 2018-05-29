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Регулювання цін на продукти
харчування ніколи не було...

Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:37

Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було ефективним - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:38

Неужели Гройсман все таки нашел время и прочел Экономикс? Браво. То-то я смотрю он начал понимать каким дураком он был раньше. :) Правда теперь остальные министры будут плохо его понимать, они то по ходу не все даже профильное образование получили. :)

И на хрена нам нужно, чтобы этот еврейский мальчик начал получать элементарные знания по макроэкономике уже засидевшись 4-ре года на ключевой на должности премьер-министра в Украине? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:52

Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".

Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:55

  Вкладчик1234 написав:Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".

Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен


вы противоречий в своих тезисах не видите?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:59

  trololo написав:
  Вкладчик1234 написав:Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".

Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен


вы противоречий в своих тезисах не видите?


А в чём противоречие?
Наверняка где-то в госрезерве есть продукты по "регулируемым ценам", но купить их могут "не только лишь все"

Тем не менее, "кому надо" купит их по такой цене.

А для всех остальных - "регулирование цен на продукты никогда не было эффективным, поэтому мы их тупо повысим"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:19

  Вкладчик1234 написав:А для всех остальных - "регулирование цен на продукты никогда не было эффективным, поэтому мы их тупо повысим"


нельзя быть таким несообразительным. как можно повысить, если регулирования нет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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