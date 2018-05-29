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Регулювання цін на продукти
харчування ніколи не було...

Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:37

Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було ефективним - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:38

Неужели Гройсман все таки нашел время и прочел Экономикс? Браво. То-то я смотрю он начал понимать каким дураком он был раньше. :) Правда теперь остальные министры будут плохо его понимать, они то по ходу не все даже профильное образование получили. :)

И на хрена нам нужно, чтобы этот еврейский мальчик начал получать элементарные знания по макроэкономике уже засидевшись 4-ре года на ключевой на должности премьер-министра в Украине? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:52

Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".

Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:55

  Вкладчик1234 написав:Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".

Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен


вы противоречий в своих тезисах не видите?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:59

  trololo написав:
  Вкладчик1234 написав:Можно подумать, где-то можно купить продукты по "регулируемой цене".

Иными словами Гройсмэн намекает на очередное повышение цен


вы противоречий в своих тезисах не видите?


А в чём противоречие?
Наверняка где-то в госрезерве есть продукты по "регулируемым ценам", но купить их могут "не только лишь все"

Тем не менее, "кому надо" купит их по такой цене.

А для всех остальных - "регулирование цен на продукты никогда не было эффективным, поэтому мы их тупо повысим"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:19

  Вкладчик1234 написав:А для всех остальных - "регулирование цен на продукты никогда не было эффективным, поэтому мы их тупо повысим"


нельзя быть таким несообразительным. как можно повысить, если регулирования нет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:00

  trololo написав:
  Вкладчик1234 написав:А для всех остальных - "регулирование цен на продукты никогда не было эффективным, поэтому мы их тупо повысим"


нельзя быть таким несообразительным. как можно повысить, если регулирования нет?

Это для вас и для меня - нет, а для "людей" "в закромах" даже пулемет Максим и автомат Томпсон времен первой мировой за бесплатно найдется 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01

  EKO написав: Это для вас и для меня - нет, а для "людей" "в закромах" даже пулемет Максим и автомат Томпсон времен первой мировой за бесплатно найдется

Что в ваших закромах на запоребрике тут мало кого интересует. Обнимитесь с Волгарем, и идите на ... качайте газ, не отвлекайтесь.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:13

  locustsucol написав:
  EKO написав: Это для вас и для меня - нет, а для "людей" "в закромах" даже пулемет Максим и автомат Томпсон времен первой мировой за бесплатно найдется

Что в ваших закромах на запоребрике тут мало кого интересует. Обнимитесь с Волгарем, и идите на ... качайте газ, не отвлекайтесь.

Если вы "не в курсе" (что довольно странно, учитывая вашу биографию и связи, то для вашего самообразования
Глава Минобороны Степан Полторак наградил премьера Арсения Яценюка пистолетом-пулеметом "Томпсон" образца 1928 года. Соответствующие выдержки из приказа Минобороны опубликовала журналистка Кристина Малазония.

Согласно документам, Яценюк был награджен оружием еще в мае 2015 года "за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности страны, укрепление нацбезопасности, образцовое выполнение служебного долга и обнаруженные высокий профессионализм, честь и доблесть".

Кроме "Томпсона" главе правительства было подарено 203 патрона к нему.

https://korrespondent.net/ukraine/36333 ... yi-avtomat

Глава МВД выдал Яценюку пулемет "Максим" калибра 7,62 мм.

Экс-премьер Арсений Яценюк в прошлом году был награжден пулеметом "Максим". Об этом у себя в Facebook пишет журналист Денис Бигус, публикуя копию приказа МВД от 20 мая, подписанного Арсеном Аваковым.

"Ну ладно, Яценюку выдали наградной автомат Томпсона. Это известно. Но если верить этому документу (а причин не верить я не нашел), то у него есть еще и наградной пулемет. Максим. С разрешением на ношение, выданный Аваковым", - написал журналист.

В документе указано, что Яценюк, который на тот момент был главой Кабмина, получил пулемет 56-П-421 калибра 7,62 мм (известный как пулемет Максим). Также прописано, что ему должны выдать разрешение на хранение и ношение оружия.

https://korrespondent.net/ukraine/36842 ... tom-maksym
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