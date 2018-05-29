Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...
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Неужели Гройсман все таки нашел время и прочел Экономикс? Браво. То-то я смотрю он начал понимать каким дураком он был раньше. :) Правда теперь остальные министры будут плохо его понимать, они то по ходу не все даже профильное образование получили. :)
И на хрена нам нужно, чтобы этот еврейский мальчик начал получать элементарные знания по макроэкономике уже засидевшись 4-ре года на ключевой на должности премьер-министра в Украине? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
EKO написав: Это для вас и для меня - нет, а для "людей" "в закромах" даже пулемет Максим и автомат Томпсон времен первой мировой за бесплатно найдется
Что в ваших закромах на запоребрике тут мало кого интересует. Обнимитесь с Волгарем, и идите на ... качайте газ, не отвлекайтесь.
Если вы "не в курсе" (что довольно странно, учитывая вашу биографию и связи, то для вашего самообразования
Глава Минобороны Степан Полторак наградил премьера Арсения Яценюка пистолетом-пулеметом "Томпсон" образца 1928 года. Соответствующие выдержки из приказа Минобороны опубликовала журналистка Кристина Малазония.
Согласно документам, Яценюк был награджен оружием еще в мае 2015 года "за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности страны, укрепление нацбезопасности, образцовое выполнение служебного долга и обнаруженные высокий профессионализм, честь и доблесть".
Кроме "Томпсона" главе правительства было подарено 203 патрона к нему.
Глава МВД выдал Яценюку пулемет "Максим" калибра 7,62 мм.
Экс-премьер Арсений Яценюк в прошлом году был награжден пулеметом "Максим". Об этом у себя в Facebook пишет журналист Денис Бигус, публикуя копию приказа МВД от 20 мая, подписанного Арсеном Аваковым.
"Ну ладно, Яценюку выдали наградной автомат Томпсона. Это известно. Но если верить этому документу (а причин не верить я не нашел), то у него есть еще и наградной пулемет. Максим. С разрешением на ношение, выданный Аваковым", - написал журналист.
В документе указано, что Яценюк, который на тот момент был главой Кабмина, получил пулемет 56-П-421 калибра 7,62 мм (известный как пулемет Максим). Также прописано, что ему должны выдать разрешение на хранение и ношение оружия.