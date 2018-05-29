Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було...

Это для вас и для меня - нет, а для "людей" "в закромах" даже пулемет Максим и автомат Томпсон времен первой мировой за бесплатно найдется

Глава Минобороны Степан Полторак наградил премьера Арсения Яценюка пистолетом-пулеметом "Томпсон" образца 1928 года. Соответствующие выдержки из приказа Минобороны опубликовала журналистка Кристина Малазония. Согласно документам, Яценюк был награджен оружием еще в мае 2015 года "за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности страны, укрепление нацбезопасности, образцовое выполнение служебного долга и обнаруженные высокий профессионализм, честь и доблесть". Кроме "Томпсона" главе правительства было подарено 203 патрона к нему.

Глава МВД выдал Яценюку пулемет "Максим" калибра 7,62 мм.



Экс-премьер Арсений Яценюк в прошлом году был награжден пулеметом "Максим". Об этом у себя в Facebook пишет журналист Денис Бигус, публикуя копию приказа МВД от 20 мая, подписанного Арсеном Аваковым.



"Ну ладно, Яценюку выдали наградной автомат Томпсона. Это известно. Но если верить этому документу (а причин не верить я не нашел), то у него есть еще и наградной пулемет. Максим. С разрешением на ношение, выданный Аваковым", - написал журналист.



В документе указано, что Яценюк, который на тот момент был главой Кабмина, получил пулемет 56-П-421 калибра 7,62 мм (известный как пулемет Максим). Также прописано, что ему должны выдать разрешение на хранение и ношение оружия.