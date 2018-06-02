Багато хто покладається на страховку. Але КАСКО не вбереже машину від угону.
Дивися повний текст Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:11
Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам
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Дивися повний текст Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:11
Главная ошибка это установка стандартной (дерьмовой) сигнализации и подвязка ее к центральному замку, но журналисты такие журналисты... Даже не проанализировали, каким способом чаще всего осуществляется угон или кражи из машины.
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