Багато хто покладається на страховку. Але КАСКО не вбереже машину від угону.
Дивися повний текст Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:11
Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам
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Дивися повний текст Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам.
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:11
Главная ошибка это установка стандартной (дерьмовой) сигнализации и подвязка ее к центральному замку, но журналисты такие журналисты... Даже не проанализировали, каким способом чаще всего осуществляется угон или кражи из машины.
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:12
А поставьте себя на место автора. Нанимают только тех кто согласен на минимальную оплату, бывает доходит до стоимости пачки сигарет за выше приведенную статью. Дают тему в которой автор не разбирается. Готовую статью практически не проверяют, разве что роботом проверяют плагиат. Что делать автору? писать что попало.
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:27
мой способ против угона: покупаю китайское авто, мою его 1 раз в год, никто не захочет такое угнать.... через 10 лет оно уже ржавое и никому не нужное, что даже с открытыми окнами пару суток может простоять нетронутое, при том, что через окна видно салон завален коробками от дорогих компьютерных комплектующих ))
а "сигналку" я отключил несколько лет назад, после того как она сошла с ума и меня не пускала, к тому ж активировав иммобилайзер... развод это все - сигналки и "каски".... надо будет, украдут... и нефиг деньги лишние тратить
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