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Експерти назвали помилки водіїв,
які допомагають викрадачам

Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:11

Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам

Пропонуємо до обговорення:
Багато хто покладається на страховку. Але КАСКО не вбереже машину від угону.

Дивися повний текст Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:11

Главная ошибка это установка стандартной (дерьмовой) сигнализации и подвязка ее к центральному замку, но журналисты такие журналисты... Даже не проанализировали, каким способом чаще всего осуществляется угон или кражи из машины.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:49

Это не журналисты, а писатели.)
doit_shareit
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 01:34

Сказочники... по делу 0
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:12

А поставьте себя на место автора. Нанимают только тех кто согласен на минимальную оплату, бывает доходит до стоимости пачки сигарет за выше приведенную статью. Дают тему в которой автор не разбирается. Готовую статью практически не проверяют, разве что роботом проверяют плагиат. Что делать автору? писать что попало.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:27

мой способ против угона: покупаю китайское авто, мою его 1 раз в год, никто не захочет такое угнать.... через 10 лет оно уже ржавое и никому не нужное, что даже с открытыми окнами пару суток может простоять нетронутое, при том, что через окна видно салон завален коробками от дорогих компьютерных комплектующих ))

а "сигналку" я отключил несколько лет назад, после того как она сошла с ума и меня не пускала, к тому ж активировав иммобилайзер... развод это все - сигналки и "каски".... надо будет, украдут... и нефиг деньги лишние тратить
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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