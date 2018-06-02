Експерти назвали помилки водіїв, які допомагають викрадачам

Додано: Пон 25 чер, 2018 13:27

мой способ против угона: покупаю китайское авто, мою его 1 раз в год, никто не захочет такое угнать.... через 10 лет оно уже ржавое и никому не нужное, что даже с открытыми окнами пару суток может простоять нетронутое, при том, что через окна видно салон завален коробками от дорогих компьютерных комплектующих ))



а "сигналку" я отключил несколько лет назад, после того как она сошла с ума и меня не пускала, к тому ж активировав иммобилайзер... развод это все - сигналки и "каски".... надо будет, украдут... и нефиг деньги лишние тратить

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