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Мінінфраструктури має намір створити 20 міжнародних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 - обслуговувати міжнародні рейси.
Дивися повний текст Мінінфраструктури має намір створити 20 міжнародних аеропортів в Україні до 2030 року
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:42
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:47
Но сначала снесём терминал В в Борисполе, и рядом откроем терминал F, чтоб "свои" фирмы смогли освоить бюджеты
Всё IMHO
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