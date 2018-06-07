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Мінінфраструктури має намір
створити 20 міжнародних...

Мінінфраструктури має намір створити 20 міжнародних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:42

Мінінфраструктури має намір створити 20 міжнародних...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 - обслуговувати міжнародні рейси.

Дивися повний текст Мінінфраструктури має намір створити 20 міжнародних аеропортів в Україні до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:42

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sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:47

Но сначала снесём терминал В в Борисполе, и рядом откроем терминал F, чтоб "свои" фирмы смогли освоить бюджеты
Всё IMHO
Вкладчик1234
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