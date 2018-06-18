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ТОП-5 автомобілів, які користуються
загальною повагою на...

ТОП-5 автомобілів, які користуються загальною повагою на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:54

ТОП-5 автомобілів, які користуються загальною повагою на...

Пропонуємо до обговорення:
Є машини, не помітити які нереально.

Дивися повний текст ТОП-5 автомобілів, які користуються загальною повагою на дорозі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:54

Кто єтот бред придумал?
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