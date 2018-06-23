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Банк міжнародних розрахунків:
Чим більше криптовалют...

Банк міжнародних розрахунків: Чим більше криптовалют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:13

Банк міжнародних розрахунків: Чим більше криптовалют...

Пропонуємо до обговорення:
Будь-яка форма грошей для роботи у великих мережах потребує довіри до стабільності своєї цінності і до здатності ефективно масштабуватися, йдеться в щорічному звіті Банку міжнародних розрахунків (BIS), який об'єднує центральні банки світу.

Дивися повний текст Банк міжнародних розрахунків: Чим більше криптовалют створюється, тим гірше вони працюють.
R2
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