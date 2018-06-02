RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Renault збільшить
випуск електромобілів

Renault збільшить випуск електромобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 04:25

Renault збільшить випуск електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Renault інвестує 1 млн. євро на збільшення випуску електромобілів. Про це повідомив президент концерну Renault Карлос Гон.

Дивися повний текст Renault збільшить випуск електромобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82794
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Переробка сміття збільшить тариф за поводження з...
R2 » Чет 21 чер, 2018 10:22
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 10:22
Cactus
До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
R2 » Суб 02 чер, 2018 21:09
8 391
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 01:40
EKO
ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок для електромобілів
R2 » П'ят 01 чер, 2018 20:19
4 248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 16:45
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.