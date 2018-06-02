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Renault збільшить випуск електромобілів
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Додано: Пон 25 чер, 2018 04:25
Пропонуємо до обговорення:
Renault інвестує 1 млн. євро на збільшення випуску електромобілів. Про це повідомив президент концерну Renault Карлос Гон.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 04:25
Может млрд?
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Кость Деснянський
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