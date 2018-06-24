Банкомат буде тестуватися протягом шести місяців, після чого керівництво аеропорту вирішить, чи потрібен він пасажирам.
Дивися повний текст В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський криптовалютний банкомат.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 07:15
В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський криптовалютний банкомат.
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:15
Вход рубль, выход два :) Если там нельзя продать криптовалюту за еврокеш, а только ее купить, то это говно никому не надо.
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