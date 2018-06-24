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В аеропорту Амстердама
з'явився перший європейський...

В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:15

В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський...

Пропонуємо до обговорення:
Банкомат буде тестуватися протягом шести місяців, після чого керівництво аеропорту вирішить, чи потрібен він пасажирам.

Дивися повний текст В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський криптовалютний банкомат.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:15

Вход рубль, выход два :) Если там нельзя продать криптовалюту за еврокеш, а только ее купить, то это говно никому не надо.
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