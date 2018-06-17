|
|
Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністри інфраструктури Польщі і України домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між Любліном і Львовом.
Дивися повний текст Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82796
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:54
Та чотам обсуждать хиперлупом поедем.
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор