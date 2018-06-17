Міністри інфраструктури Польщі і України домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між Любліном і Львовом.
Дивися повний текст Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 07:54
Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін
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Дивися повний текст Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін.
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