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Україна і Польща хочуть
запустити поїзд Львів-Люблін

Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:54

Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін

Пропонуємо до обговорення:
Міністри інфраструктури Польщі і України домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між Любліном і Львовом.

Дивися повний текст Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:54

Та чотам обсуждать хиперлупом поедем.
vitali_kalinin
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