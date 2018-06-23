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Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун.
Дивися повний текст Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
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Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58
Це і так всім відомо-перед виборами.І до ворожки не ходи.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:44
Вот сейчас стало интересно! Почему депутатам ВР зарплату не задерживают??? Какая между ними общечеловеческая разница????
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olegpm16
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:52
olegpm16 написав:
Вот сейчас стало интересно! Почему депутатам ВР зарплату не задерживают??? Какая между ними общечеловеческая разница????
у депутатов наверно больше нет доходов, а шахтёры явно не по зарплате живут...)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:58
Цена Роттердам+ ? Где деньги Зин ? Вопрос риторический.
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