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Стало відомо, коли шахтарям
виплатять борги по зарплаті

Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58

Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун.

Дивися повний текст Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58

Це і так всім відомо-перед виборами.І до ворожки не ходи.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:44

Вот сейчас стало интересно! Почему депутатам ВР зарплату не задерживают??? Какая между ними общечеловеческая разница????
olegpm16
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:52

  olegpm16 написав:Вот сейчас стало интересно! Почему депутатам ВР зарплату не задерживают??? Какая между ними общечеловеческая разница????

у депутатов наверно больше нет доходов, а шахтёры явно не по зарплате живут...)
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:58

Цена Роттердам+ ? Где деньги Зин ? Вопрос риторический.
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