Про це заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун.
Дивися повний текст Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58
Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:44
Вот сейчас стало интересно! Почему депутатам ВР зарплату не задерживают??? Какая между ними общечеловеческая разница????
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:52
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