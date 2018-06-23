Про це заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун.
Дивися повний текст Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58
Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:44
Вот сейчас стало интересно! Почему депутатам ВР зарплату не задерживают??? Какая между ними общечеловеческая разница????
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:52
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:46
“Условно говоря, если уголь стоит 2,5 тысячи гривен, то уголь, добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривен. В этом возникает разница и начинают страдать украинские шахтеры”, – отметил глава правительства.
А по мнению винницкого базарника, "условно говоря", разницу между 2,5 и 15 тыс. шахтерам должно доплатить из госбюджета все население Украины?
А морда не треснет показывать добычу угля с такой себестоимостью?
Почему то частные шахты устраивает и по 2500, для них - цена нормальная, а на гос. значит нет - давай дотацию?
По таким явно дутым "себестоимостям" проще такие госшахты вообще закрыть и забыть о них как страшный сон.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:14
Re: условно говоря
“если уголь стоит 2,5 тысячи гривен, то уголь, добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривен. В этом возникает разница и начинают страдать”, – отметил глава правительства.
ТАК сколько стоит уголь? где и кому его продают
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:15
Re: Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
Не, ну если правительство обещает, тогда конечно..
Тогда шахтеры должны веровать в выплату зарплаты, как в гиперлуп..
Хотя.. Правительство ж обещает всего лишь решить вопрос задолженности, никто ж не обещает сразу платить. Можно, например, решить отложить выплату до лучших времен..
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:50
Re: борги
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