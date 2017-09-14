Чим старший автомобіль, тим більшим буде акциз.
Дивися повний текст Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може принести легалізація "євроблях".
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19
Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може принести легалізація "євроблях".
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19
Сначала дали малообеспеченным лазейку купить себе нормально бегающую радующую жизнь машинку, загнали побольше карасей в сети, и хлоп. С вас 3000 евро, да еще езжай в Польшу и снимай там с учета.
Раз уже сами закрывали специально глаза на этот непотреб, то уже снизьте эту сумму хотя бы до 1000 долларов, все проглотят и заплатят. Да желательно эти непотребные пошлины и для всех авто снизить. В самой бедной стране Европы такие лошадиные пошлины, нет предела жадности.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:24
на еврономерах ездят не от хитрости, а от безвыходности. и это бред когда разрешаю растоможить, но ставят ее в три раза дороже самого авто
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:34
Если керманычи наворованное и заводы-пароходы записывают на "европейские" офшоры, то почему "пересичному" нельзя записать своё старое корыто на "Европу"?
Тем более это вынужденная мера, т.к. благодаря керманычам растаможка более похожа на вымогательство бандитов
Всё IMHO
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:38
И когда это дали? Можно всех брать и садить за мошенничество.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:43
Re: Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...
Все проекты по "евроб_ляхе_рам" так и останутся проектами,а число авто с иностранными номерами на дорогах будет только расти, по-крайней мере при этой импотентной власти ничего не поменяется...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:01
Почитайте на Экономической правде статью "Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами".
Там подробно все расписано, что предлагается по акцизу. Вполне разумное предложение, которым акциз существенно предлагают уменьшить в разы от ныне действующих ставок.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:03
antikkristall
Дело не в "импотентности власти", дело в выборах в следующем году.
По самым скромным подсчетам, в Украине находится 300 тыс. "евроб_лях", значит минимум 600 тыс. избирателей. Принять жесткий закон - гарантированно лишиться этих голосов, принять мягкий - лишиться очень многих голосов тех, что ввезли (или купили в автосалонах Украины) и зарегистрировали автомобили по всем правилам.
Вот власть и имитирует "работу" по легализации "евроб_лях". Пройдут выборы и уже новая власть очень быстро решит этот вопрос, ведь впереди у нее будет 5 лет...
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:10
новой власти не будет, спешу разочаровать наивных х******
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