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Журналісти підрахували, скільки
грошей у бюджет може...

Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19

Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...

Пропонуємо до обговорення:
Чим старший автомобіль, тим більшим буде акциз.

Дивися повний текст Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може принести легалізація "євроблях".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19

Сначала дали малообеспеченным лазейку купить себе нормально бегающую радующую жизнь машинку, загнали побольше карасей в сети, и хлоп. С вас 3000 евро, да еще езжай в Польшу и снимай там с учета.
Раз уже сами закрывали специально глаза на этот непотреб, то уже снизьте эту сумму хотя бы до 1000 долларов, все проглотят и заплатят. Да желательно эти непотребные пошлины и для всех авто снизить. В самой бедной стране Европы такие лошадиные пошлины, нет предела жадности.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:24

на еврономерах ездят не от хитрости, а от безвыходности. и это бред когда разрешаю растоможить, но ставят ее в три раза дороже самого авто
acidw1
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:34

Если керманычи наворованное и заводы-пароходы записывают на "европейские" офшоры, то почему "пересичному" нельзя записать своё старое корыто на "Европу"?

Тем более это вынужденная мера, т.к. благодаря керманычам растаможка более похожа на вымогательство бандитов
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:38

  freeze написав:Сначала дали малообеспеченным лазейку купить себе нормально бегающую радующую жизнь машинку, загнали побольше карасей в сети, и хлоп. С вас 3000 евро, да еще езжай в Польшу и снимай там с учета. Раз уже сами закрывали специально глаза на этот непотреб, то уже снизьте эту сумму хотя бы до 1000 долларов, все проглотят и заплатят. Да желательно эти непотребные пошлины и для всех авто снизить. В самой бедной стране Европы такие лошадиные пошлины, нет предела жадности.

И когда это дали? Можно всех брать и садить за мошенничество.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:43

Re: Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...

Все проекты по "евроб_ляхе_рам" так и останутся проектами,а число авто с иностранными номерами на дорогах будет только расти, по-крайней мере при этой импотентной власти ничего не поменяется...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:01

Почитайте на Экономической правде статью "Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами".
Там подробно все расписано, что предлагается по акцизу. Вполне разумное предложение, которым акциз существенно предлагают уменьшить в разы от ныне действующих ставок.
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:03

antikkristall
Дело не в "импотентности власти", дело в выборах в следующем году.

По самым скромным подсчетам, в Украине находится 300 тыс. "евроб_лях", значит минимум 600 тыс. избирателей. Принять жесткий закон - гарантированно лишиться этих голосов, принять мягкий - лишиться очень многих голосов тех, что ввезли (или купили в автосалонах Украины) и зарегистрировали автомобили по всем правилам.

Вот власть и имитирует "работу" по легализации "евроб_лях". Пройдут выборы и уже новая власть очень быстро решит этот вопрос, ведь впереди у нее будет 5 лет...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:10

  yanyura написав:antikkristall Дело не в "импотентности власти", дело в выборах в следующем году. По самым скромным подсчетам, в Украине находится 300 тыс. "евроб_лях", значит минимум 600 тыс. избирателей. Принять жесткий закон - гарантированно лишиться этих голосов, принять мягкий - лишиться очень многих голосов тех, что ввезли (или купили в автосалонах Украины) и зарегистрировали автомобили по всем правилам. Вот власть и имитирует "работу" по легализации "евроб_лях". Пройдут выборы и уже новая власть очень быстро решит этот вопрос, ведь впереди у нее будет 5 лет...

новой власти не будет, спешу разочаровать наивных х******
redmax11
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