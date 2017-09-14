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Журналісти підрахували, скільки
грошей у бюджет може...

Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:41

  zРадио написав:Журналисты ТСН в очередной раз демонстрируют свой лютый непрофессионализм, не понимая, что если бы растаможка евроблях проводилась в строгом соответствии с законом, то за час вдоль Надднепрянского шоссе проезжало бы не 45 таких 30-летних авто из Европы, а 2-3. Нет, я ни в коем случае не поддерживаю владельцев евроблях. Они все мошенники, и должны заплатить в бюджет! Но, разумеется, не те деньги, которые предписывают нынешние законы, коррупционно прописанные под Васадзе и других импортеров новых авто.

Вы сами себе противоречите. Сначала называете владельцев евроблях мошенниками, но затем утверждаете, что платить они должны меньше, чем предписано на данный момент. Может все же именно в этом проблема? И если бы изначально были человеческие цены на авто, то и "мошенников" не было бы. Я думаю, что подавляющее большинство заплатили бы приемлемую цену за легализацию подобных авто и ездили бы с чистой совестью.
maksym_egorov
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:46

  maksym_egorov написав: Вы сами себе противоречите. Сначала называете владельцев евроблях мошенниками, но затем утверждаете, что платить они должны меньше, чем предписано на данный момент. Может все же именно в этом проблема? И если бы изначально были человеческие цены на авто, то и "мошенников" не было бы. Я думаю, что подавляющее большинство заплатили бы приемлемую цену за легализацию подобных авто и ездили бы с чистой совестью.

Нигде я не противоречу - сначала общественное давление с целью изменения норм закона. Затем после их изменения - ввоз с уплатой пошлин адекватного размера.

А так - ударили беззаконием по коррупции. Мелкие мошенники против больших воров. Так и живем...

Не думайте, что у меня, покупающего раз в 5 лет авто в салоне и платящего огромные пошлины за себя и еще нескольких "халявщиков" на евробляхах, не заплативших ничего (!), будет хоть капелька симпатии к ним...
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46

Re: Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...

Не нужна никакая растаможка. Просто ввести как в Болгарии винетки по 8 евро за неделю для авто с иностранной регистрацией. Получается около 400 евро в год. Пусть ездят. И грин карту не забыть!
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