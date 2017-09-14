Журналісти підрахували, скільки грошей у бюджет може...
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zРадио написав:Журналисты ТСН в очередной раз демонстрируют свой лютый непрофессионализм, не понимая, что если бы растаможка евроблях проводилась в строгом соответствии с законом, то за час вдоль Надднепрянского шоссе проезжало бы не 45 таких 30-летних авто из Европы, а 2-3. Нет, я ни в коем случае не поддерживаю владельцев евроблях. Они все мошенники, и должны заплатить в бюджет! Но, разумеется, не те деньги, которые предписывают нынешние законы, коррупционно прописанные под Васадзе и других импортеров новых авто.
Вы сами себе противоречите. Сначала называете владельцев евроблях мошенниками, но затем утверждаете, что платить они должны меньше, чем предписано на данный момент. Может все же именно в этом проблема? И если бы изначально были человеческие цены на авто, то и "мошенников" не было бы. Я думаю, что подавляющее большинство заплатили бы приемлемую цену за легализацию подобных авто и ездили бы с чистой совестью.
maksym_egorov написав: Вы сами себе противоречите. Сначала называете владельцев евроблях мошенниками, но затем утверждаете, что платить они должны меньше, чем предписано на данный момент. Может все же именно в этом проблема? И если бы изначально были человеческие цены на авто, то и "мошенников" не было бы. Я думаю, что подавляющее большинство заплатили бы приемлемую цену за легализацию подобных авто и ездили бы с чистой совестью.
Нигде я не противоречу - сначала общественное давление с целью изменения норм закона. Затем после их изменения - ввоз с уплатой пошлин адекватного размера.
А так - ударили беззаконием по коррупции. Мелкие мошенники против больших воров. Так и живем...
Не думайте, что у меня, покупающего раз в 5 лет авто в салоне и платящего огромные пошлины за себя и еще нескольких "халявщиков" на евробляхах, не заплативших ничего (!), будет хоть капелька симпатии к ним...
fishman написав:Вполне разумное предложение, которым акциз существенно предлагают уменьшить в разы от ныне действующих ставок.
Я всегда смеялся как Верховный суд Сингапура после апелляции уменьшал срок заключения подсудимому с 4795 лет до 3456 лет ))) Так же и у вас, за Фольксваген 2002 года в отличном по сравнению с новыми украинскими Ланосами состоянии, купленным в Польше за 2000 евро - заплатить еще две с чем-то тысячи евро акциза, НДС и затрат на новую поездку в Польшу для снятия с учета. Вы наверное и НДС в 80 процентов будете считать нормальным, или налог на прибыль в 90 процентов?