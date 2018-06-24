Повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Дивися повний текст Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018 сповільнилося до 2,5% - Держстат.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19
Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018...
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Дивися повний текст Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018 сповільнилося до 2,5% - Держстат.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19
Щось заголовок зовсім не відповідає першому реченні, вам так не здається, редактори?
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