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Зростання промвиробництва
в Україні в травні-2018...

Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19

Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Дивися повний текст Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018 сповільнилося до 2,5% - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:19

Щось заголовок зовсім не відповідає першому реченні, вам так не здається, редактори?
viktor_palchyk
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