Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.
Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45
В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:30
А доллары и евро будут печатать?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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