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В Україні друкуватимуть
гроші для інших країн

В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45

В Україні друкуватимуть гроші для інших країн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.

Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45

уже была эта новость в прошлом году, всё ещё будут?...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:30

А доллары и евро будут печатать?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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