Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.
Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45
В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:20
У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.
|