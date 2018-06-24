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В Україні друкуватимуть
гроші для інших країн

В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45

В Україні друкуватимуть гроші для інших країн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.

Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45

уже была эта новость в прошлом году, всё ещё будут?...
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:30

А доллары и евро будут печатать?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:20

У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:56

  sena_2008atp написав:У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.

Ты путаешь заявления расеи с Украиной. У нас же 1) не привыкли к вранью, в отличии от расеи 2) уже привыкли к тому, что реально что-то меняется, в отличии от расеи
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00

  locustsucol написав:
  sena_2008atp написав:У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.

Ты путаешь заявления расеи с Украиной. У нас же 1) не привыкли к вранью, в отличии от расеи 2) уже привыкли к тому, что реально что-то меняется, в отличии от расеи

Ага ага - мост не построят, ЧМ отберут..
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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