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В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.
Дивися повний текст В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:45
уже была эта новость в прошлом году, всё ещё будут?...
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Cactus
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:30
А доллары и евро будут печатать?
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Obval_Defoltovich
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:20
У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:56
sena_2008atp написав:
У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.
Ты путаешь заявления расеи с Украиной. У нас же 1) не привыкли к вранью, в отличии от расеи 2) уже привыкли к тому, что реально что-то меняется, в отличии от расеи
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locustsucol
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00
locustsucol написав: sena_2008atp написав:
У нас в країні можна реально сприймати тільки ті події,які вже фактично збулися.Зі всвх піар-заяв,що БУДЕ колись, в життя втілюється не більше 5%.Всі вже звикли до брехні.
Ты путаешь заявления расеи с Украиной. У нас же 1) не привыкли к вранью, в отличии от расеи 2) уже привыкли к тому, что реально что-то меняется, в отличии от расеи
Ага ага - мост не построят, ЧМ отберут..
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:34
ребе Нок написав:
Ага ага - мост не построят, ЧМ отберут..
Последняя стадия болезни "а что там у хохлов" ? Это ж ваши в первую очередь "оппозиционеры" разносили каждый день )))
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locustsucol
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:34
ребе Нок написав:
Ага ага - мост не построят, ЧМ отберут..
Последняя стадия болезни "а что там у хохлов" ? Это ж ваши в первую очередь "оппозиционеры" разносили каждый день )))
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:25
надо, как в "Карточном домике" захватить Монетный двор, напечатать евро и раздать пенсионерам
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sequence
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