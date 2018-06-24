У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення".
Дивися повний текст В Україні може з'явитися ще один курорт державного значення.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:49
В Україні може з'явитися ще один курорт державного значення
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Дивися повний текст В Україні може з'явитися ще один курорт державного значення.
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