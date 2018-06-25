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В Україні може з'явитися ще один курорт державного значення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення".
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:49
что там уже земелька раскуплена?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:07
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