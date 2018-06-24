Замість того, щоби бути відправленими на переробку, такі авто іржавіють під відкритим небом.
Дивися повний текст Кожному п'ятому зареєстрованому в Україні автомобілю більше 30 років.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:11
Кожному п'ятому зареєстрованому в Україні автомобілю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожному п'ятому зареєстрованому в Україні автомобілю більше 30 років.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:12
а еще каждому четвертому выше 25 лет и каждому второму выше 20лет примерно так и плевать тем кто наверху переживает чем будут дышать наши дети ихние дишат хорошим воздухом в швейцариях и они считаю что новое авто с двигателем 6литров намного екологичне чем гольф 1.6 литра 2001 года поэтому они почти сняли для них акцыз
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