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На дорогах Саудівської Аравії вперше з'явилися жінки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Жінки в Саудівській Аравії в неділю вперше виїхали на своїх автомобілях на вулиці міст королівства.
Дивися повний текст На дорогах Саудівської Аравії вперше з'явилися жінки за кермом автомобіля
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:46
В этот раз точно бедные саудиты! :)
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