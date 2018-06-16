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На дорогах Саудівської Аравії
вперше з'явилися жінки за...

На дорогах Саудівської Аравії вперше з'явилися жінки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:46

На дорогах Саудівської Аравії вперше з'явилися жінки за...

Пропонуємо до обговорення:
Жінки в Саудівській Аравії в неділю вперше виїхали на своїх автомобілях на вулиці міст королівства.

Дивися повний текст На дорогах Саудівської Аравії вперше з'явилися жінки за кермом автомобіля.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:46

В этот раз точно бедные саудиты! :)
olegpm16
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