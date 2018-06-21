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Набрали чинності підвищені
"зелені тарифи" для...

Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:29

Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

Пропонуємо до обговорення:
Постановою N359 від 23 березня 2017 року, набрало чинності вчора, 24 червня.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:30

зелёные тарифы - это для богатых стран, а в Украине они приводят к повышению тарифов для населения, 2/3 которого живёт за чертой бедности...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:50

  Cler написав:зелёные тарифы - это для богатых стран, а в Украине они приводят к повышению тарифов для населения, 2/3 которого живёт за чертой бедности...

брехня
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:21

  Vint написав:
  Cler написав:зелёные тарифы - это для богатых стран, а в Украине они приводят к повышению тарифов для населения, 2/3 которого живёт за чертой бедности...

брехня

аргументируйте
Cler
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