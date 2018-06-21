Постановою N359 від 23 березня 2017 року, набрало чинності вчора, 24 червня.
Дивися повний текст Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для домогосподарств.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:29
Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для домогосподарств.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:30
зелёные тарифы - это для богатых стран, а в Украине они приводят к повышению тарифов для населения, 2/3 которого живёт за чертой бедности...
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:50
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:21
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:27
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:55
можно в абсолютных цифрах ? насколько я знаю должны быть привязка к курсу Евро , если просто скорректировали в связи с этим то тут ничего как бы нового нету .
свинорыл
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:29
лавинообразность только из-за субсидирования этого направления за счёт других областей энергетики. если на атомных электростанциях электроэнергия стоит в 5 раз дешевле, то может быть стоит вкладывать деньги в эту отрасль, а не играться с зелёной энергетикой?...
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:05
В статье ошибка. Постановление от 2018 года.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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