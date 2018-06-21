Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

cannabis_ua написав:Cler написав:
лавинообразность только из-за субсидирования этого направления за счёт других областей энергетики. если на атомных электростанциях электроэнергия стоит в 5 раз дешевле, то может быть стоит вкладывать деньги в эту отрасль, а не играться с зелёной энергетикой?...
Атомную энергетику строят за гос. средства - это дорогие, долгосрочные проэкты на которые нет денег.
Альтернативную энергетику поддерживает ЕС - выдает кредиты, или часники за собственный капитал.
По времени построить солнечную или ветровую станцию намного быстрее чем атомный блок.
без строительства новых блоков АЭС у Украины нет экономических перспектив в ближайшие 30-50 лет, а если у зелёной энергетикой так всё зорошо с поддержкой ЕС, то и пусть себе развивается на общих условиях, а не на субсидировании за счёт украинского народа...