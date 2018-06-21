Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

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sdmitruk написав:лавиноподібно росте кількість домогосподарств з сонцем чи вітром. а практика - критерій істини(с)
лавинообразность только из-за субсидирования этого направления за счёт других областей энергетики. если на атомных электростанциях электроэнергия стоит в 5 раз дешевле, то может быть стоит вкладывать деньги в эту отрасль, а не играться с зелёной энергетикой?...
Атомную энергетику строят за гос. средства - это дорогие, долгосрочные проэкты на которые нет денег. Альтернативную энергетику поддерживает ЕС - выдает кредиты, или часники за собственный капитал. По времени построить солнечную или ветровую станцию намного быстрее чем атомный блок.
без строительства новых блоков АЭС у Украины нет экономических перспектив в ближайшие 30-50 лет, а если у зелёной энергетикой так всё зорошо с поддержкой ЕС, то и пусть себе развивается на общих условиях, а не на субсидировании за счёт украинского народа...
Cler написав:зелёные тарифы - это для богатых стран, а в Украине они приводят к повышению тарифов для населения, 2/3 которого живёт за чертой бедности...
С литий-титанатными аккумуляторами зеленая энергетика может стать основной. Хотя пока они дорогие 900$ за емкость в 1 КВТ.ч, но почти вечные, 30 лет и 100 тыс циклов перезаряда. В результате гидроэлектростанции и угольные в качестве маневровых станут особо не нужны, всегда можно будет поставить локально буфер на несколько десятков киловатт и покупать электроэнергию когда дешевле.